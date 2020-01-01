В стоимость входит проведение геотехнических исследований (динамическое зондирование грунтов не менее чем в трех точках), измерение коррозионной агрессивности грунтов, а также нивелировка участка.
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Внимание!
Уважаемые клиенты
На период с 28 марта по 30 апреля 2020 года
в соответствии с распоряжением президента
Российской Федерации и рекомендациями глав регионов
компания «ГлавФундамент» меняет формат своей работы.
В сложившейся ситуации высшим приоритетом для нас является сохранение нашего с вами здоровья. В то же время наша компания считает крайне важным выполнение взятых на себя обязательств по договорам в тех регионах, где производственная и строительная деятельность не приостановлены в соответствии с региональными нормативными актами.
Отгрузка и доставка материалов, а также монтажные работы на объектах строительства будут осуществляться в штатном режиме с обязательным соблюдением мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Мы в полной мере готовы обеспечить потребность наших клиентов в винтовых сваях и металлопрокате.
Кроме того, в период вынужденных ограничений мы переходим на дистанционную работу. Мы готовы заключить с вами договор без визита в офис и направить вам скан-копии документов в электронном виде на указанный вами адрес электронной почты или Почтой России.
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН НАШЕГО КЛИЕНТСКОГО ЦЕНТРА: 8 (800) 700-62-82
Приносим извинения за невольно причиненные неудобства и благодарим за понимание!